Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La meilleure recrue de Longoria est...

Publié le 4 novembre 2021 à 2h15 par A.M.

Invité à commenter le recrutement estival de l'OM, Claude Le Roy estime que la meilleure recrue de Pablo Longoria est Cengiz Under.

Cet été, l'OM n'a pas chômé sur le marché des transferts en attirant pas moins de 11 joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Des recrues qui se sont globalement bien intégrées, mais pour Claude Le Roy, la vraie trouvaille se nomme Cengiz Under, prêté par l'AS Roma.

«Under est la meilleure recrue du mercato de l'OM»