Mercato - PSG : Angel Di Maria sait quand il veut quitter le PSG !

Publié le 4 novembre 2021 à 2h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Angel Di Maria dispose d'une option pour une saison supplémentaire qu'il a bien l'intention d'activer.

Il y a quelques jours, au micro de Téléfoot , Angel Di Maria envoyait un message fort au sujet de son avenir au PSG : « C'est vrai que j'ai pris cette décision pour ma famille et pour que mes filles restent à Paris. Pourvu que je puisse faire une bonne saison à Paris. Il me reste un an de contrat et ensuite si tout va bien, on verra avec Leonardo pour faire une dernière saison . ». Le Fideo saurait effectivement jusqu'où il veut aller avec Paris.

Di Maria au PSG jusqu'en 2023 ?