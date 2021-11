Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les révélations de Xavi sur son grand retour !

Publié le 6 novembre 2021 à 10h00 par La rédaction

Désormais entraîneur du FC Barcelone, un grand défi attend Xavi. Néanmoins, son arrivée au sein du club catalan était loin d'être gagnée.

Après de multiples rebondissements et retournements de situations, le FC Barcelone est finalement parvenu à trouver un accord avec Al-Sadd pour le transfert de Xavi. L’arrivée du technicien espagnol a été officialisée sur le compte Twitter du club catalan. Le champion du monde 2010 succède donc à Ronald Koeman, licencié il y a quelques jours après une nouvelle défaite en championnat. Désormais, un grand défi attend Xavi au Barça . Mais son arrivée au sein du club culé ne s’est pas faite sans embûches.

«Nous avons tous ramé pour que cela puisse se faire»