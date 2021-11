Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une mauvaise nouvelle pour Théo Hernandez !

Publié le 6 novembre 2021 à 9h45 par A.M.

Excellent depuis son arrivée à l'AC Milan, Théo Hernandez a tapé dans l'œil du PSG depuis longtemps. Mais les discussions pour sa prolongation de contrat avancent.

Arrivé à l'AC Milan en 2019 alors qu'il était en perte de vitesse au Real Madrid, Théo Hernandez s'est révélé comme l'une des références à son poste en Europe. Devenu international après avoir convaincu Didier Deschamps d'en faire un titulaire dans le couloir gauche de l'équipe de France, le natif de Marseille est annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois. Leonardo connaît parfaitement le marché italien, et notamment les Rossoneri où il a été dirigeant. Mais ce dossier s'annonce toutefois très compliqué.

Milan accélère pour prolonger Hernandez