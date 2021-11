Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Haaland relance totalement la succession de Mbappé !

Publié le 6 novembre 2021 à 7h15 par La rédaction

Alors qu'Erling Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund l'été prochain, le Norvégien ne manquerait pas de prétendants, dont le PSG. Mais tout comme Leonardo, de nombreux clubs verraient en Dusan Vlahovic une bonne alternative à Haaland en cas d'échec avec ce dernier.

Le prochain été s'annonce déjà chaud sur le marché des transferts. En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait se retrouver libre à l'issue de la saison. Pour remplacer le Français en cas de départ, le10sport.com vous a annoncé en exclusivité en août dernier que le PSG pensait à Robert Lewandowski et Erling Haaland. Ce dernier se dirige vers un départ du Borussia Dortmund l'été prochain, et les plus grands clubs européens devraient ainsi s'arracher le Norvégien. Toutefois, si Haaland venait à leur échapper, certaines écuries auraient déjà un plan B avec Dusan Vlahovic, attaquant de la Fiorentina. Une alternative à laquelle penserait aussi le PSG...

L'Europe prête à se jeter sur Vlahovic en cas d'échec avec Haaland ?