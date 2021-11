Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur annoncé de Mbappé aurait tranché pour son avenir !

Publié le 6 novembre 2021 à 1h45 par La rédaction

Alors que Dusan Vlahovic serait dans le viseur de Leonardo en cas de départ de Kylian Mbappé l'été prochain, le Serbe préfèrerait rejoindre la Juventus. Cette dernière préparerait même une offre pour le buteur de la Fiorentina.

Leonardo envisage toutes les éventualités en cas de départ de Kylian Mbappé. La star française refuserait de prolonger son bail avec le PSG alors que celui-ci expire en juin 2022. De ce fait, Paris pense à Robert Lewandowski et à Erling Haaland pour remplacer Kylian Mbappé comme révélé par le10sport.com. Leonardo étudierait également une autre piste puisque Dusan Vlahovic aurait tapé dans l'œil du directeur sportif brésilien. Toutefois, l'attaquant de la Fiorentina se verrait bien rester en Italie...

Vlahovic privilégierait la Juventus