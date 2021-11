Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier colossal de Leonardo est fixé à 80M€ !

Publié le 5 novembre 2021 à 0h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023, Dusan Vlahovic devrait être poussé vers la sortie par la Fiorentina en janvier. S'il veut s'offrir l'attaquant de La Viola, le PSG devra lâcher environ 80M€.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a identifié les profils d'Erling Haaland, sa grande priorité, et de Robert Lewandowski pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé en 2022. En parallèle, Leonardo penserait également à recruter Dusan Vlahovic, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec la Fiorentina. Et à en croire Romeo Agresti, La Viola compterait vendre son buteur dès le mois de janvier, mais pas à n'importe quel prix.

Pour Dusan Vlahovic, c'est 80M€ !