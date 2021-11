Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette révélation ahurissante sur Caïazzo et Romeyer !

Publié le 8 novembre 2021 à 19h45 par D.M.

Malgré leur désir de vendre l'ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pourraient continuer à diriger le club pendant encore quelques temps.

Ça se précise pour la vente de l’ASSE ! Les médias sont unanimes, un favori se dégage. Il s’agit du projet mené par Jean-Michel Roussier et Mathieu Bodmer, soutenu par des fonds suisses. Présents depuis 2004 chez les Verts , Roland Romeyer et Bernard Caïazzo seraient sur la même longueur d’onde et pourraient entamer des négociations exclusives avec les deux hommes selon les informations de But Football Club . Par ailleurs, l’ASSE a annoncé qu’elle allait porter plainte contre un autre candidat, Norodom Ravichak pour faux et usage de faux et tentative d’escroquerie.

Caiazzo et Romeyer veulent rester aux affaires