Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette incroyable bombe sur la vente de l'ASSE !

Publié le 8 novembre 2021 à 17h45 par D.M. mis à jour le 8 novembre 2021 à 19h09

L'ASSE va porter plainte contre Norodom Ravichak, Prince cambodgien qui s'était porté candidat pour racheter le club.

« Je suis passionné par le football et j’ai grandi en m’enthousiasmant pour le championnat français et, bien sûr, pour l’équipe de France. C’est ainsi que j’ai toujours eu une affection particulière pour l’ASSE, qui occupe une place à part parmi les très grands clubs de l’Hexagone. Grâce à mes divers réseaux d’affaires, j’ai pu rencontrer des personnalités du monde du football et, de fil en aiguille, prendre connaissance du projet de vente de l’ASSE il y a quelques mois. Mon but, aujourd’hui, est de prendre soin de Saint-Étienne et de tous ceux qui œuvrent pour que ce club retrouve la place qui est la sienne dans le football français et européen ». En septembre dernier, Norodom Ravichak s’était positionné pour racheter l’ASSE, en vente depuis avril dernier. Le Prince cambodgien devait remettre son offre ce lundi au cabinet KPMG, chargé de faire le tri entre les candidatures et de sélectionner les meilleurs projets. Mais ce lundi, l’ASSE a annoncé qu’elle allait porter plainte contre Norodom Ravichak, coupable à ses yeux de faux et usage de faux et de tentative d’escroquerie pour avoir fourni un faux document de garantie financière de 100M€.

L'ASSE va porter plainte contre Ravichak