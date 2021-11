Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi a pris une grande décision pour quitter Paris !

Publié le 8 novembre 2021 à 16h10 par A.D.

A la peine au PSG, Mauro Icardi aurait la possibilité de rebondir à l'Atlético de Madrid. Et pour faciliter son départ chez les Colchoneros de Diego Simeone, le buteur argentin serait prêt à faire un gros effort.

D'après les informations d' El Nacional , le PSG voudrait se débarrasser de Mauro Icardi à cause de ses mauvaises performances et de ses soucis extra-sportifs. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'Atlético de Madrid serait prêt à accueillir le numéro 9 du PSG. Mais que pense Mauro Icardi d'un départ chez les Colchoneros de Diego Simeone ?

Icardi est prêt à baisser son salaire pour rejoindre Simeone