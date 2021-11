Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offre colossale formulée pour Vinicius Jr ?

Publié le 8 novembre 2021 à 12h10 par La rédaction

Étincelant avec le Real Madrid cette saison, Vinicius Jr serait tout proche de parapher un nouveau contrat avec les Merengue. Ayant les idées claires pour son avenir, le Brésilien aurait d'ailleurs repoussé une offre venant de Premier League.

Depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, Vinicius Jr semble s’être métamorphosé. Le jeune ailier de 21 ans a la pleine confiance du technicien italien, chose qu’il n’avait pas avec ses anciens entraîneurs, que ce soit sous Zinédine Zidane, Santiago Solari ou Julen Lopetegui. Et cela se ressent sur ses performances sur le terrain. Pour le moment, en seize rencontres toutes compétitions confondues, Vinicius Jr a trouvé le chemin des filets à neuf reprises, son meilleur total depuis son arrivée à la Casa Blanca , tout en délivrant sept passes décisives. De ce fait, le Real Madrid serait en train de préparer une prolongation de contrat pour le Brésilien afin de l’instaurer dans un projet à long terme. Ces derniers temps, on parlerait d’un contrat allant jusqu’en juin 2028 et d’un salaire avoisinant les 10M€ annuels. De son côté, Vinicius Jr aurait déjà repoussé l’un de ses prétendants.

Manchester United aurait proposé un contrat de 96M€ sur 6 ans