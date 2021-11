Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a déjà tout prévu pour Kylian Mbappé !

Publié le 8 novembre 2021 à 8h45 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé refuserait toujours de prolonger avec le club de la capitale. Du côté de l'Espagne, Florentino Pérez préparerait déjà des opérations XXL afin de financer une éventuelle signature du Français.

L'été dernier, le Real Madrid avait tout tenté afin de recruter Kylian Mbappé, offrant même jusqu'à 200M€ au PSG. Finalement, le Paris Saint-Germain a fait le choix de conserver le Français, qui pourrait donc quitter librement le PSG à l'issue de la saison. Ainsi, comme révélé par le10sport.com, Leonardo pense à Robert Lewandowski et à Erling Haaland pour remplacer Kylian Mbappé en cas de départ. Au Real Madrid, Florentino Pérez pourrait lui déjà préparer le terrain afin d'accueillir la star française.

Pérez a pensé à tout pour Mbappé