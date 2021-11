Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quelle décision Longoria doit-il prendre pour Kamara ?

Publié le 8 novembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors qu’une prolongation de contrat ne semblerait pas se dessiner à l’OM pour Boubacar Kamara, le Milan AC serait susceptible de lancer une offensive lors du mercato hivernal dans le cadre du transfert du minot marseillais. Le président Pablo Longoria doit-il céder Kamara en pleine saison ? C’est notre sondage du jour !

N’ayant pas pu parvenir à trouver un terrain d’entente avec Florian Thauvin et son entourage au cours de l’exercice précédent, Pablo Longoria a dû se résigner à voir le champion du monde tricolore quitter l’OM par l’intermédiaire de son statut d’agent libre. Finalement, Thauvin a rejoint André-Pierre Gignac aux Tigres de Monterrey au Mexique. Et Boubacar Kamara pourrait bien suivre l’exemple de son aîné. Non pas en s’engageant avec faveur de l’équipe mexicaine, mais plutôt en quittant l’OM en raison de l’expiration de son contrat. Le 30 juin prochain, si sa situation restait inchangée, le minot marseillais pourrait avoir l’embarras du choix au niveau de sa prochaine destination. En effet, que ce soit en Angleterre à Newcastle, Manchester City, Liverpool ou encore Wolverhampton, les intérêts se multiplieraient.

Le Milan AC songerait à recruter Kamara cet hiver !