Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un favori se dégage nettement pour la vente de l'ASSE !

Publié le 8 novembre 2021 à 18h45 par D.M.

Dirigeants de l'ASSE, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo auraient une préférence pour le projet porté par Jean-Michel Roussier, et Mathieu Bodmer.

En avril dernier, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient annoncé leur désir de passer la main et de vendre l’ASSE. Les candidats à la reprise ont jusqu’à ce lundi pour transmettre leur « meilleure offre » au cabinet KPMG, mandaté par les deux dirigeants stéphanois pour sélectionner les projets les plus solides. Désireux de racheter l’ASSE, Norodom Ravichak est hors course après avoir fourni un faux document. Romeyer et Caïazzo ont annoncé qu’ils allaient déposer une plainte contre le Prince cambodgien. Malgré cet incroyable rebondissement, le processus de vente se poursuit et un favori se dégage.

Romeyer et Caïazzo ont une préférence