Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le prince du Cambodge prêt à tenter un gros coup avec… Alexis Sanchez ?

Publié le 8 novembre 2021 à 12h45 par T.M.

Candidat au rachat de l’ASSE, le prince du Cambodge aurait de grandes ambitions pour les Verts et pour cela, il pourrait bien utiliser ses relations, notamment du côté de l’Inter Milan.

Ce dimanche, l’ASSE a décroché sa première victoire en Ligue 1. De quoi donner un peu d’air aux Verts après un début de saison catastrophique. Mais d’ici peu, cela pourrait aller mieux dans le Forez. En effet, une nouvelle ère va débuter puisque Roland Romeyer et Bernard Caïazzo vont céder la main. Après avoir mis l’ASSE en vente, les deux patrons stéphanois vont être remplacés. Le processus de vente serait dans sa dernière ligne droite et d’ici peu, on devrait connaitre l’identité du futur repreneur, qui pourrait notamment être le prince du Cambdoge, Norodom Ravichak.

Un intérêt pour Alexis Sanchez ?