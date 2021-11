Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi prêt à lancer une opération à 50M€ sur le marché ?

Publié le 8 novembre 2021 à 20h00 par D.M.

Nommé entraineur du FC Barcelone, Xavi verrain d'un bon œil l'arrivée de Raheem Sterling au FC Barcelone. Manchester City proposerait un prêt avec option d'achat obligatoire à 50M€.

Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone ces derniers mois, Xavi a finalement atterri en Catalogne pour prendre la direction de l’équipe première. Présenté à la presse ce lundi, l’ancien milieu de terrain n’a pas caché sa fierté : « C'est un rêve devenu réalité. En 2015, mon rêve était de revenir et je reviens avec un maximum de responsabilités et de l'enthousiasme. Nous devons travailler dur. Le Barça est ma maison, mais je sais que j'ai une grande responsabilité ». Pour remettre le FC Barcelone sur les bons rails, Xavi pourrait réclamer du renfort lors du prochain mercato hivernal. Et un joueur de Pep Guardiola intéresserait tout particulièrement le technicien.

Sterling dans le viseur de Xavi