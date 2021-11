Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après son retour, Xavi reçoit un énorme message de Guardiola !

Publié le 8 novembre 2021 à 18h30 par Dan Marciano

De passage à Barcelone, Pep Guardiola s'est exprimé sur le retour de Xavi au sein du club catalan et a évoqué les comparaisons avec l'ancien milieu de terrain. Pour le coach de Manchester City, le nouvel entraîneur de la formation doit écrire sa propre histoire.

Le FC Barcelone traverse une crise sans précédent, aussi bien au niveau financier que sportif. Nommé durant l’été 2020, Ronald Koeman n’est pas parvenu à atteindre les sommets avec le club catalan, distancé en championnat cette saison. Des changements étaient nécessaires, et comme souvent le premier sacrifié est l’entraîneur du club en question. Président du FC Barcelone, Joan Laporta a décidé de rompre le contrat de Ronald Koeman et Sergi Barjuan a été chargé d’assurer l’intérim, en attendant l’arrivée d’un nouveau technicien. Après avoir évalué plusieurs profils, le dirigeant a arrêté son choix sur Xavi, présent au Qatar depuis 2015. Le FC Barcelone a envoyé une délégation à Doha afin de négocier avec les décideurs d’Al-Sadd. Finalement, le club qatari a décidé de libérer l'entraîneur, qui a fait son retour en Catalogne et qui a été présenté à la presse ce lundi. « C'est un rêve devenu réalité. En 2015, mon rêve était de revenir et je reviens avec un maximum de responsabilités et de l'enthousiasme. Nous devons travailler dur. Le Barça est ma maison, mais je sais que j'ai une grande responsabilité. Je sais que j'arrive à un moment difficile pour le club, mais je me sens préparé » a admis Xavi devant les médias. Une arrivée saluée par plusieurs anciens membres du Barça .

« Je suis convaincu qu'il apportera une énergie positive »

Ancien entraineur de Xavi au FC Barcelone, Pep Guardiola estime que Joan Laporta a fait le bon choix en nommant l’ancien champion du monde espagnol. « Si Laporta et le conseil d'administration ont choisi Xavi, c'est parce qu'il y a des millions d'avantages et peu d'inconvénients. Il connaît le club, je suis convaincu qu'il apportera une énergie positive, en raison de sa façon de sa vision du football, de son dévouement, de son amour du jeu et de sa classe, et je suis sûr qu'il fera évoluer la situation. Il voit toujours le bon côté des choses » a confié l’entraîneur de Manchester City lors d’une manifestation caritative organisée par Juan Carlos Unzué et dans des propos rapportés par Sport. Lors de la présentation de Xavi, certains médias ont d'ailleurs noté des similitudes entre les deux techniciens.

Xavi, le nouveau Guardiola ?