Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les coulisses du conflit entre le Barça et Ronald Koeman !

Publié le 4 novembre 2021 à 21h30 par T.M.

Si le FC Barcelone a décidé de remercier Ronald Koeman, il faut encore se mettre d’accord sur les indemnités de départ. Et pour le moment, les deux camps ne sont pas sur la même longueur d’onde.

Ronald Koeman était reparti pour une deuxième saison sur le banc du FC Barcelone, mais le Néerlandais n’a finalement pas fait long feu avec les Blaugrana. Fragilisé par les mauvais résultats de son équipe, le désormais ex-entraîner du Barça a fini par être remercié par Joan Laporta. Alors que la situation devenait de plus en plus insoutenable, le club catalan a donc décidé d’entamer un nouveau chapitre avec un nouvel entraîneur, qui pourrait bien être Xavi. La page Koeman est donc tournée, enfin pas totalement puisque son départ n’est pas totalement réglé.

Koeman réclame 12M€

Entre le FC Barcelone et Ronald Koeman, il faut encore se mettre d’accord sur les conditions de ce départ, notamment d’un point de vue financier. Et ce jeudi, Gerard Romero en a dit plus sur les divergences entre les deux camps à ce sujet. Ainsi, le Barça offrirait à Koeman 7,5M€ et un paiement en deux fois. De son côté, le Néerlandais réclamerait ses 12M€ ainsi que le bonus de la saison passée. A voir maintenant quelle sera l’issue des négociations qui se poursuivent en coulisse.