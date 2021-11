Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta s’enflamme pour le retour de Xavi !

Publié le 8 novembre 2021 à 16h00 par T.M.

Ce lundi, le FC Barcelone présentait son nouvel entraîneur en la personne de Xavi. Et forcément, Joan Laporta était heureux.

Xavi est de nouveau au FC Barcelone ! Après avoir fait ses adieux en 2015 au club catalan, le voilà de retour et cette fois, il est entraîneur. Ayant fait ses gammes ces dernières années au Qatar, à Al Sadd, Xavi a été choisi pour remplacer Ronald Koeman et remettre le Barça sur de bons rails. Ce lundi, l’Espagnol était d’ailleurs présenté au Camp Nou et à la presse. Présent à ses côtés pour l’événement, Joan Laporta, président blaugrana, n’a pas caché sa joie.

« Un jour qui marquera l’histoire du club »