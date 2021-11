Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi répond à la comparaison avec Pep Guardiola !

Publié le 8 novembre 2021 à 18h10 par La rédaction

Désormais entraîneur du FC Barcelone, Xavi est plus motivé que jamais à l'idée de remettre le club catalan sur de bons rails. Le technicien espagnol a d'ailleurs envoyé un nouveau message à son effectif, rendant au passage hommage à Pep Guardiola.

Suite au licenciement de Ronald Koeman, le FC Barcelone s’était mis en quête d’un nouvel entraîneur. Et après de longues négociations et quelques retournements de situation, le club catalan s’est finalement attaché les services de Xavi. Après deux ans de bons et loyaux services à Al-Sadd au Qatar, le technicien espagnol est revenu là où il a pratiquement fait la totalité de sa carrière, un « rêve devenu réalité » pour l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone. C’est désormais un nouveau défi qui attend Xavi. Déterminé à remettre les Blaugrana sur de bons rails, le champion du monde 2010 a envoyé un grand message à son effectif.

« S’ils me comparent à Guardiola, c’est plus que positif »