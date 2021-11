Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi annonce la couleur pour le mercato hivernal !

Publié le 8 novembre 2021 à 15h00 par T.M.

Malgré la situation financière actuelle, quelques recrues pourraient débarquer au FC Barcelone cet hiver pour aider Xavi. Présenté à la presse ce lundi, l’Espagnol a d’ailleurs fait le point à ce sujet.

Avec Xavi, le FC Barcelone va donc pouvoir entamer une nouvelle ère. Et pour entamer au mieux ce nouveau chapitre, du sang neuf pourrait être injecté dès janvier, lors du mercato hivernal. Pour aider son nouvel entraîneur, le Barça pourrait donc s’activer sur le marché des transferts, d’autant plus qu’il y a certains besoins. Ainsi, ces derniers jours, les rumeurs se sont multipliées à propos des possibles futures recrues de Xavi et les noms de Raheem Sterling ou encore Jules Koundé ont notamment été évoqués.

« C’est tôt, mais… »