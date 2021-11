Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations fracassantes sur les dessous de l'arrivée de Xavi !

Publié le 8 novembre 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Après avoir remercié Ronald Koeman, Joan Laporta a fait le nécessaire pour s'offrir les services de Xavi. Toutefois, l'ancien capitaine du FC Barcelone n'a pas toujours eu les faveurs du président catalan. Voici comment Xavi est devenu la grande priorité de Joan Laporta.

Auteur d'un début de saison catastrophique avec le FC Barcelone, Ronald Koeman a été remercié après une énième défaite face au Rayo Vallecano. Pour pallier le départ de son entraineur néerlandais, Joan Laporta a décidé de miser sur Xavi. Et après des négociations compliquées avec Al-Sadd, le président du Barça a réussi à rapatrier l'ancien capitaine du club ce samedi. « Le FC Barcelone a conclu un accord avec Xavi Hernández pour qu'il devienne l'entraîneur de l'équipe première pour le reste de la saison en cours et deux saisons supplémentaires. Xavi Hernández, un produit de l'équipe de jeunes du Barça, a quitté son club actuel, Al-Sadd, du Qatar, après des discussions tenues ces derniers jours avec les propriétaires du club » , a communiqué l'écurie blaugrana.

Joan Laporta pas convaincu par Xavi au départ ?

Tout juste rapatrié au FC Barcelone, Xavi a tenu à faire passer un message très fort. « Nous devrons travailler dur dès la première minute, car nous devons nous battre pour tout. C'est l'ADN du club. Je veux bien jouer, réussir et obtenir de bons résultats. Je sais que je n'arrive pas au meilleur moment de l'histoire de ce club, mais c'est pour cela que nous sommes là. Mon attachement pour ce club est très fort et c'est un rêve qui se réalise. Je suis très heureux d'être de retour à Barcelone pour commencer à travailler dès que possible. Je pense que le club a fait un grand effort et Al Sadd aussi. Nous sommes tous allés dans la même direction afin de pouvoir conclure l'affaire. Nous allons nous entraîner très dur et participer aux compétitions. C'est un énorme défi, mais je suis très heureux et très reconnaissant envers le Barça » , a développé le nouveau coach du FC Barcelone lors d'un entretien accordé aux médias du club.

Une mission à long terme pour Xavi au Barça ?