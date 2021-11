Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : À peine arrivé, Xavi lance déjà un gros avertissement !

Publié le 7 novembre 2021 à 7h30 par B.C.

Nommé à la tête du FC Barcelone ce samedi, Xavi a clairement affiché ses ambitions avec sa nouvelle équipe, en grande difficulté depuis le début de la saison.

Après être entré dans l’histoire du FC Barcelone en tant que joueur, Xavi va désormais tenter de réitérer cet exploit dans la peau d’un entraîneur. Officiant auparavant à Al-Sadd au Qatar, l’ancien milieu de terrain a été choisi pour succéder à Ronald Koeman, démis de ses fonctions suite au mauvais début de saison du club culé. Xavi aura ainsi la lourde responsabilité de relancer le Barça, et l’Espagnol n’a pas caché ses ambitions dans des propos accordés aux médias du club.

« Je veux bien jouer, réussir et obtenir de bons résultats »