Mercato - Barcelone : Le gros aveu de Xavi sur les négociations pour son retour !

Publié le 7 novembre 2021 à 3h15 par A.M.

Après de longues négociations, Xavi a fait son retour au FC Barcelone. Et il reconnaît que ce n'était pas simple.

Dans la nuit de samedi, le Barça a enfin officialisé l'arrivée de Xavi. « Le FC Barcelone a conclu un accord avec Xavi Hernández pour qu'il devienne l'entraîneur de l'équipe première pour le reste de la saison en cours et deux saisons supplémentaires. Xavi Hernández, un produit de l'équipe de jeunes du Barça, a quitté son club actuel, Al-Sadd, du Qatar, après des discussions tenues ces derniers jours avec les propriétaires du club », peut-on lire dans le communiqué du FC Barcelone. Mais comme le révèle Xavi, les négociations ont été très compliquées.

«Les négociations ont été difficiles»