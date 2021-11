Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Iniesta envoie un message fort à Xavi pour son retour !

Publié le 6 novembre 2021 à 14h00 par Th.B.

Nouvel entraîneur du FC Barcelone depuis ce samedi matin, Xavi Hernandez a reçu un nouveau message de bienvenue de la part de son ancien coéquipier Andrés Iniesta.

Après des jours de spéculations et de témoignages à tout va, Xavi Hernandez est enfin officiellement l’entraîneur du FC Barcelone. Dans la nuit de vendredi à samedi, le club culé a publié son communiqué officiel presque une journée après celui d’Al-Sadd. Si l’ancienne gloire du Barça honore son contrat jusqu’à son terme, Xavi sera assis sur le banc du FC Barcelone jusqu’en juin 2024. Après Pep Guardiola et Luis Enrique, Andrés Iniesta a lui aussi envoyé un chaleureux message à son ex-compère du milieu de terrain en ce qui concerne son nouveau challenge au FC Barcelone.

« Je suis convaincu que ça ira parce qu’il s’est préparé pour un tel moment »