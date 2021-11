Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette précision de taille sur la nouvelle piste offensive de Laporta !

Publié le 6 novembre 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a été annoncé sur les traces de Cedric Bakambú, cette piste ne serait pas une idée nouvelle pour l’écurie catalane.

Le FC Barcelone va devoir enrôler un nouvel avant-centre. En effet, Sergio Agüero va manquer au minimum les trois prochains mois de compétition en raison d’un soucis cardiaque, et le club catalan n’a maintenant d’autre choix que d’enrôler un joueur à même de prendre la relève pendant son absence. Et si l’on en croit les informations dévoilées par AS , c’est vers Cedric Bakambú que le Barça se tournerait à l’heure actuelle dans la mesure où de premiers contacts auraient eu lieu dans l’optique de sa venue en janvier.

Le Barça a tenté de recruter Cedric Bakambú cet été