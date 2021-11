Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a les idées claires pour son arrivée au Barça !

Publié le 6 novembre 2021 à 11h00 par La rédaction

Recruté par le FC Barcelone pour succéder à Ronald Koeman, Xavi arrive dans une période compliquée pour le club catalan. Le technicien espagnol aurait un plan pour essayer d'arranger la situation et cela commencerait par se rapprocher des joueurs.

Après plusieurs rebondissements et de multiples retournements de situation dans le dossier, le FC Barcelone a finalement réussi à s’attacher les services de Xavi. L’arrivée du technicien a été officialisée sur le compte Twitter du club catalan. Le champion du monde 2010 prendra le poste jusque-là occupé par Sergi Barjuan et assurera donc la succession de Ronald Koeman. Xavi arrive dans une période compliquée pour le FC Barcelone et essayera de relever le club à tout prix. Et l’Espagnol tentera d’abord de se rapprocher des joueurs.

« Au final, j'ai aussi vécu de mauvaises situations »