Mercato - Barcelone : Xavi, recrutement… Une révolution en préparation au Barça ?

Publié le 6 novembre 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors que Xavi a officiellement été intronisé au poste d’entraîneur dans la nuit de ce samedi, le FC Barcelone semble clairement avoir pour ambition de compter sur lui pour enfin lancer un nouveau cycle vertueux. Et de son côté, l'ancien milieu arrive avec l'ambition claire de redresser la situation de son club de toujours.

Après un début de saison cauchemardesque, le FC Barcelone a fini par démettre Ronald Koeman de son poste d’entraîneur alors que son contrat expirait le 30 juin prochain. Cette décision de la direction catalane a alors mis fin à l’interminable feuilleton de l’avenir de l’entraîneur néerlandais, ce dernier ayant été annoncé sur la sellette à de nombreuses reprises depuis l’élection de Joan Laporta à la présidence du Barça en mars dernier, que ce soit l’été dernier ou tout au long de début d’automne. Ainsi, après avoir limogé l’ancien sélectionneur des Pays-Bas, le club catalan s’est activé dans l’optique d’enrôler son successeur, et c’est finalement le nom de Xavi qui a été retenu après que les pistes menant à Roberto Martinez ou à Andrea Pirlo aient été évoquées dans la presse au cours des dernières semaines. L’ancien milieu a donc enfin effectué son grand retour au FC Barcelone en quittant le poste qu’il occupait à Al-Sadd.

« Nous sommes dans le meilleur club du monde », lance Xavi