Mercato - Barcelone : Le nouveau message très fort de Xavi pour son retour au Barça !

Publié le 6 novembre 2021 à 16h00 par A.M.

Officiellement de retour au FC Barcelone, Xavi a envoyé un message aux supporters du Barça lors de son arrivée dans la cité catalane.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone à chaque fois qu'un entraîneur était démis de ses fonctions, Xavi est cette fois-ci bel et bien le nouveau coach du Barça. Par le biais d'un communiqué, le club blaugrana a officialisé dans la nuit de samedi le retour de l'Espagnol, six ans après son départ en tant que joueur. « Le FC Barcelone a conclu un accord avec Xavi Hernández pour qu'il devienne l'entraîneur de l'équipe première pour le reste de la saison en cours et deux saisons supplémentaires », expliquait ce communiqué. Et Xavi est déjà impatient.

«Je suis content et plein d'enthousiasme»

L'ancien milieu de terrain du club blaugrana est arrivé à Barcelone ce samedi. L'occasion de transmettre un premier message aux supporters du Barça, impatients de retrouver leur ancien capitaine. « Salut #culers, je suis à Barcelone, je suis de retour chez moi. Je suis content et plein d'enthousiasme. J'espère vous voir très bientôt. Visca el Barça ! », lance Xavi dans un message diffusé sur les réseaux sociaux du club.