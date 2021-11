Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message très fort de Xavi après son arrivée !

Publié le 6 novembre 2021 à 9h00 par La rédaction

Après plusieurs rebondissements dans le dossier ce vendredi, le FC Barcelone a finalement officialisé l'arrivée de Xavi sur son banc. Le technicien espagnol est conscient de l'énorme défi qui l'attend en Catalogne et est très reconnaissant envers la direction du Barça.

La nuit dernière, après de longues négociations avec Al-Sadd, le FC Barcelone a fini par officialiser sur son compte Twitter l’arrivée de Xavi. Le technicien néerlandais succède donc à Ronald Koeman, licencié pour manque de résultats après une nouvelle défaite contre le Rayo Vallecano il y a quelques jours. Après six ans passés au Qatar, Xavi revient chez lui, dans le club qui a fait de lui le joueur qu’il a été. Le champion du monde 2010 est conscient du défi qui l’attend en Catalogne et est très reconnaissant envers la direction du FC Barcelone de lui donner sa chance.

«C'est le plus gros défi de ma carrière»