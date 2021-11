Foot - Mercato

Mercato : Ces révélations à 29M€ sur l’offensive de Pep Guardiola pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 6 novembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que Manchester City soit à la fois parvenu à obtenir l’aval de Cristiano Ronaldo et à se mettre d’accord avec la Juventus au niveau de l’indemnité du transfert, l’ancienne star de la Vieille Dame s’est finalement engagée en faveur de Manchester United…

Après avoir poussé un coup de gueule lors de la deuxième quinzaine d’août lorsque son avenir ne cessait de faire couler de l’encre dans la presse, Cristiano Ronaldo prenait cependant la décision de ne pas honorer son contrat à la Juventus jusqu’à son terme. En effet, le quintuple Ballon d’or quittait Turin à un an de l’expiration de son engagement envers la Juventus afin de rejoindre Manchester United. Néanmoins, Ronaldo se serait dans un premier temps mis d’accord avec Manchester City pour évoluer sous la houlette de Pep Guardiola…

Tout était bouclé avec Manchester City, mais…