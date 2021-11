Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a tenté un gros coup avec Kylian Mbappé !

Publié le 6 novembre 2021 à 3h30 par T.M.

Au PSG, le nom de Vinicius Jr est souvent revenu parmi les joueurs ciblés. Un intérêt pour le joueur du Real Madrid qui aurait donné lieu à certaines tentatives.

Après des premiers mois très compliqués au Real Madrid, n’arrivant pas à répondre aux attentes, Vinicius Jr montre enfin toute l’étendue de son talent. Aux côtés de Karim Benzema, le Brésilien est l’autre arme offensive de Carlo Ancelotti. A 21 ans, l’ailier madrilène a enfin réussi à trouver sa place, alors que les choses auraient pu se passer bien différemment. En effet, par le passé, il a souvent été question d’un possible départ de Vinicius Jr, qui aurait notamment pu être inclus dans l’opération Kylian Mbappé.

Un échange Vinicius-Mbappé !