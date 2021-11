Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant de Pochettino ne voulait pas partir !

Publié le 5 novembre 2021 à 16h15 par A.M.

En quête de temps de jeu, Arnaud Kalimuendo a filé au RC Lens cet été. Et pourtant, l'attaquant formé au PSG voulait absolument tenter de s'imposer à Paris.

Prêté la saison dernière au RC Lens, Arnaud Kalimuendo a clairement marqué les esprits, au point de pousser le PSG à lever sa contre-option, évitant ainsi que les Sang-et-Or ne conserve le jeune attaquant. Par conséquent, l'international espoirs espéraient s'imposer avec son club formateur et obtenir du temps de jeu aux côtés de Neymar, Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Mais l'arrivée de Lionel Messi a rebattu les cartes et contraint Arnaud Kalimuendo à se faire une raison et à privilégier un nouveau prêt du côté du RC Lens.

Kalimuendo a tout tenté pour rester à Paris