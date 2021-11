Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un cador européen prêt à relancer Eden Hazard ?

Publié le 5 novembre 2021 à 7h30 par B.C.

Malgré ses grandes difficultés au Real Madrid, Eden Hazard serait apprécié par Jürgen Klopp. Néanmoins, les exigences salariales du Belge pourraient inciter Liverpool à mettre de côté ce dossier.

Au fil des mois, Eden Hazard apparaît de plus en plus comme une erreur de casting au Real Madrid. Recruté à l’été 2019 pour 115M€, l’international belge n’est jamais parvenu à s’imposer chez les Merengue en raison de nombreuses blessures, et alors que son physique l’épargne jusqu’à maintenant dans cette saison, Eden Hazard ne parvient pas à obtenir la confiance de Carlo Ancelotti. L’ancienne star de Chelsea souffre principalement de l’émergence de Vinicius Jr chez les Merengue , ce qui pourrait provoquer son départ à l’avenir. En effet, le Real Madrid semble perdre patience avec Eden Hazard, et Carlo Ancelotti a clairement indiqué qu’il était prêt à laisser partir son joueur dès janvier s’il le désirait. Une situation qui n’aurait pas échappé à Liverpool.

Hazard plairait à Liverpool, mais…