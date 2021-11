Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort de Xavi à ses anciens coéquipiers !

Publié le 6 novembre 2021 à 15h00 par La rédaction

Désormais entraîneur du FC Barcelone, Xavi va retrouver certains anciens coéquipiers dans son nouvel effectif. Et ce n'est pas pour lui déplaire, lui qui voit cela comme un avantage.

Le dossier chauffait de plus en plus ces derniers temps et c’est désormais officiel. Après de longues négociations et plusieurs retournements de situation, Xavi est devenu le nouvel entraîneur du FC Barcelone dans la nuit de ce vendredi à ce samedi. Le club culé a confirmé l’arrivée du technicien espagnol sur son compte Twitter , lui qui prendra la succession de Ronald Koeman. Dans son nouvel effectif, Xavi retrouvera d’anciens coéquipiers. En effet, Piqué, Jordi Alba, Sergi Roberto, Marc-André Ter Stegen et Sergio Busquets évoluaient déjà au Barça quand l’ancien milieu de terrain a quitté le club en 2015. Et ce n’est visiblement pas pour lui déplaire.

«Je vois ça comme un point positif parce que je sais comment ils s'entraînent»