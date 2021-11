Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Guardiola à Puyol, le Barça s’enflamme pour l’arrivée de Xavi !

Publié le 6 novembre 2021 à 14h30 par Th.B.

Officiellement entraîneur du FC Barcelone depuis cette nuit, Xavi Hernandez s’est déjà exprimé aux micros de la presse ibérique, mais également sur son compte Instagram. Dans le cadre de ce nouveau chapitre du Barça, des légendes du club culé ont pris la parole afin de féliciter l’ancienne gloire blaugrana.

Après la défaite concédée sur la pelouse du Rayo Vallecano le mercredi 27 octobre, Ronald Koeman a été dans la foulée remercié par Joan Laporta et son administration. Pour le remplacer, un seul profil a concrètement été évoqué dans la presse : Xavi Hernandez. Alors qu’il était encore sous contrat à Al-Sadd, le FC Barcelone pouvait compter sur la volonté de l’ancienne gloire blaugrana de venir s’asseoir sur le banc du Barça . Afin de parvenir à leurs fins, les dirigeants du club culé se sont déplacés au Qatar mercredi dans l’optique de s’entretenir avec les décideurs du club qatari concernant la clause libératoire de Xavi. Bien que le directeur général d’Al-Sadd se soit montré clair quant à sa volonté de ne pas laisser filer Xavi Hernandez à ce stade de la saison, Al-Sadd a finalement annoncé vendredi matin qu’un accord avait été trouvé pour que le technicien espagnol quitte le club et rejoigne le FC Barcelone. Cependant, l’annonce de l’institution blaugrana n’a pas été immédiate et n’est pas survenue le jour-même. Néanmoins, les déclarations se sont succédées entre vendredi et dans la nuit de vendredi à samedi, moment où le FC Barcelone a officialisé la nomination de Xavi Hernandez, actuel entraîneur du club jusqu’en juin 2024.

Enrique, Guardiola, Puyol… Tout le monde a un message pour Xavi !