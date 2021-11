Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le premier départ de l’été 2022 est déjà connu !

Publié le 8 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

En fin de contrat en juin prochain, Gareth Bale devrait bel et bien faire ses adieux au Real Madrid puisque le président Florentino Pérez ne songerait pas à prolonger son engagement envers le club merengue.

Prêté pour l’intégralité de la saison passée à Tottenham, lui qui n’entrait clairement plus dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid, Gareth Bale a fait son grand retour à la Casa Blanca à la dernière intersaison. Le Gallois a pu retrouver Carlo Ancelotti le temps de deux semaines de compétition lors de la deuxième quinzaine du mois d’août avant de contracter une blessure courant septembre. Depuis, Bale est éloigné des terrains. Et il se pourrait bien que quoi qu’il advienne au cours de la suite de la saison, son aventure avec le Real Madrid touche à sa fin.

Pas de prolongation pour Gareth Bale