Mercato - Real Madrid : Florentino Perez a définitivement tranché pour Gareth Bale !

Publié le 7 novembre 2021 à 0h30 par D.M.

Le Real Madrid souhaitait se séparer de Gareth Bale lors du dernier mercato estival, mais n'a pas trouvé preneur. Mais alors que son contrat arrive à son terme à la fin de la saison, l'attaquant pourrait n'avoir d'autre choix que de changer d'air.

Présent au Real Madrid depuis 2013, Gareth Bale est l’un des plus anciens du vestiaire avec Marcelo. Mais à l’instar du latéral brésilien, il voit son contrat avec le club espagnol expirer en juin prochain. Prêté la saison dernière à Tottenham, l’attaquant gallois a fait son retour au Real Madrid cette saison avec l’espoir de convaincre Carlo Ancelotti. Mais ses prestations ne semblent pas avoir convaincues le technicien italien et les dirigeants merengue . Selon les informations d’ As , le Real Madrid n’envisagerait pas de prolonger le contrat de Gareth Bale.

La tendance est à un départ en fin de saison pour Bale