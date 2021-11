Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel laisse le champ libre à Laporta pour cet international français !

Publié le 6 novembre 2021 à 23h30 par D.M.

Présent en conférence de presse, Thomas Tuchel a indiqué la prolongation de Trevoh Chalobah pourrait pousser le club à renoncer à Jules Koundé.

Le FC Barcelone entre dans une nouvelle ère. Après avoir tourné la page Ronald Koeman, le club catalan s’apprête à évoluer sous les ordres de Xavi. Légende du Barça, l’ancien milieu de terrain a quitté Al-Sadd pour rejoindre l’Espagne. Et le technicien se serait déjà mis au travail. Selon les informations d’ El Nacional et de Gérard Romero, Xavi apprécierait les qualités de Jules Koundé, annoncé dans le viseur de Chelsea lors du dernier mercato estival. Mais la formation anglaise pourrait mettre de côté ce dossier.

« Chaque période de transfert doit être réévaluée »