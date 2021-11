Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse opération à 0€ se précise pour Leonardo !

Publié le 6 novembre 2021 à 23h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’AC Milan, Franck Kessié pourrait devenir le prochain coup de Leonardo au Paris Saint-Germain.

Il y a seulement quelques mois, Leonardo réalisait l’exploit de souffler Gianluigi Donnarumma à l’AC Milan, sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Il pourrait récidiver, mais cette fois avec Franck Kessié. Comme son ancien coéquipier, l’Ivoirien est en fin de contrat et plairait énormément au Paris Saint-Germain. Des discussions auraient déjà eu lieu avec son agent, mais récemment Paolo Maldini a envoyé un message fort au PSG. « Il y aura l'occasion de rencontrer son agent pour la énième fois et on décidera en toute sérénité » a expliqué le directeur technique milanais, au micro de Prime Video Sport . « Nous comprenons la question de l’argent, mais ce n'est pas la question de Franck ». Suffisant pour calmer les velléités du PSG ?

L’AC Milan préparerait déjà l’avenir... sans Kessié