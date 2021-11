Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Caïazzo prépare une grande surprise pour la vente du club !

Publié le 6 novembre 2021 à 22h30 par A.M.

Bien que les projets portés par Olivier Markarian et Norodom Ravichak soient les plus connus pour racheter l'ASSE, Bernard Caïazzo espère toujours attirer un autre investisseur plus puissant.

Tout s'accélère pour la vente de l'AS Saint-Etienne. En effet, L'Equipe révélait ces derniers jours que KPMG, cabinet d'audit mandaté pour l'occasion, avait fixé une date butoir aux candidats au rachat de l'ASSE qui devront transmettre leur offre d'ici le début de la semaine prochaine. Dans cette optique, Norodom Ravichak et Olivier Markarian sont les deux candidats connus jusqu'ici. Mais ces deux projets ne font pas l'unanimité au point que Bernard Caïazzo pourrait débarquer avec une surprise.

Caïazzo espère encore attirer un gros investisseur