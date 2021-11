Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion au sommet programmée pour Théo Hernandez ?

Publié le 6 novembre 2021 à 22h45 par B.C.

Alors que le PSG garderait un oeil sur Théo Hernandez, l’AC Milan souhaiterait profiter de la trêve internationale pour avancer dans les négociations afin de prolonger l’international français.

En difficulté au Real Madrid, Théo Hernandez a pris la direction de l’AC Milan en 2019 pour se relancer, un choix payant qui a permis au latéral gauche français de s’imposer comme l’un des meilleurs à son poste en Italie. Désormais appelé chez les Bleus par Didier Deschamps, Théo Hernandez suscite naturellement des convoitises, dont celles du PSG à en croire la presse transalpine. Leonardo apprécierait le profil du joueur de 24 ans, engagé jusqu’en juin 2024, incitant l’AC Milan à vouloir rapidement passer à l’action pour une prolongation.

Rencontre programmée entre Milan et le clan Hernandez