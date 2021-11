Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, un excellent coup pour les caisses du Barça ?

Publié le 6 novembre 2021 à 22h00 par A.C.

Le FC Barcelone traverse la pire période de crise de son histoire et Xavi pourrait bien l’aider à remonter la pente... et pas seulement sportivement.

Plus d’une semaine après le départ de Ronad Koeman, le FC Barcelone a enfin un nouvel entraineur, avec Xavi. Après un début de carrière à Al Sadd, l’entraineur de 41 ans va connaitre le premier gros défi de sa jeune carrière, alors que son club ne traverse pas forcément la meilleure période de son histoire. En Catalogne on assure que Xavi est l’homme parfait pour renouer avec l’ADN du Barça et surtout continuer à travailler sur les jeunes joueurs, comme Gavi, Pedri et Ansu Fati.

Xavi, le nouvel atout du Barça au Moyen Orient