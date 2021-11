Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : La mise au point d'Ancelotti sur la situation de Gareth Bale !

Publié le 2 novembre 2021 à 19h00 par A.D.

Actuellement blessé, Gareth Bale n'a pas pu jouer avec le Real Madrid depuis deux mois. Et pourtant, il a été convoqué par le sélectionneur du Pays de Galles pour la prochaine trêve internationale. Interrogé sur le sujet, Carlo Ancelotti y est allé de sa mise au point.

Ces dernières saisons, Gareth Bale semble ne plus être épanoui au Real Madrid. Entre le golf et sa sélection, l'international gallois donneraient l'impression d'avoir d'autres priorités devant le club merengue. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Carlo Ancelotti a été interrogé sur l'attachement de Gareth Bale envers le Real Madrid. Et le coach de la Maison-Blanche a fait passer un message clair sur le sujet.

«Le joueur est engagé, sa situation est très claire»