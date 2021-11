Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Ce terrible constat sur Eden Hazard !

Publié le 2 novembre 2021 à 12h00 par La rédaction

Depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard connaît de grandes difficultés. Et selon le service médical du club madrilène, les problèmes du Belge ne seraient pas que physique.

Recruté pour 115M€ en juillet 2019 pour succéder à Cristiano Ronaldo, Eden Hazard voit son transfert au Real Madrid s’orienter vers un échec. Régulièrement absent pour cause de blessure, le Belge a déjà raté 419 jours de compétitions, soit 58 matchs manqués. L’ailier gauche voit d’ailleurs sa situation de dégrader petit à petit, lui qui a perdu sa place de titulaire dans l’effectif de Carlo Ancelotti. Néanmoins, au-delà du physique, ce serait une autre chose qui serait à l’origine des problèmes d’Eden Hazard depuis son arrivée chez les Merengue .

«Les services médicaux me disent qu'il a un problème plus dans la tête qu’au niveau physique»