Real Madrid : Racisme, insultes… Vinicius Jr revient sur une polémique du Clasico !

Publié le 31 octobre 2021 à 10h00 par T.M.

Lors du dernier Clasico face au FC Barcelone, Vinicius Jr aurait fait l’objet d’insultes racistes. Une affaire sur laquelle est revenu le joueur du Real Madrid.

Il y a une semaine, le Real Madrid réussissait à s’imposer sur la pelouse du FC Barcelone (1-2) lors du traditionnel Clasico. Une rencontre durant laquelle Vinicius Jr a été étincelant, réussissant tout ce qu’il entreprenait. Néanmoins, il y aurait un point noir à relever concernant le match du Brésilien. En effet, au moment de céder sa place et de regagner le banc de touche madrilène, Vinicius Jr a été insulté par des supporters du Barça, faisant même l’objet de certaines insultes racistes.

« J’ai vu un enfant me faire un geste »