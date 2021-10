Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du Real Madrid attend Kylian Mbappé !

Publié le 31 octobre 2021 à 8h45 par T.M.

Malgré l’échec du Real Madrid cet été, Kylian Mbappé est toujours attendu au sein de la Casa Blanca. Et ce n’est pas Vinicius Jr qui dira le contraire…

Pour le Real Madrid, cela ne serait que partie remise concernant Kylian Mbappé. Ce n’est aujourd’hui plus un secret, Florentino Pérez rêve de recruter l’attaquant du PSG et l’intérêt est réciproque. Cet été, les deux parties ont ainsi voulu se retrouver, mais c’était sans compter sur Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi qui ont été très exigeants et n’ont finalement pas ouvert la porte à un départ de Mbappé. En fin de contrat, le Français pourrait finalement rejoindre le Real Madrid dès l’été prochain, où il pourrait jouer avec un certain Vinicius Jr.

« Tous les joueurs veulent jouer avec Mbappé »