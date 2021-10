Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Zidane, Mourinho... Le clan Gareth Bale règle ses comptes !

Publié le 17 octobre 2021 à 19h30 par Dan Marciano

L'agent de Gareth Bale a accordé un entretien à la presse anglaise. Jonathan Barnett évoque plusieurs sujets comme la relation entre le joueur et Zinédine Zidane ou alors son passage raté à Tottenham.

Ancien membre de la puissante BBC, aux côtés de Karim Benzema et de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale a perdu de sa superbe. Agé de 32 ans, l’attaquant gallois est en grande difficulté au Real Madrid, et ce depuis plusieurs mois. Déjà sous les ordres de Zinédine Zidane, le joueur avait perdu sa place de titulaire et suscité quelques crispations en interne en raison notamment de certains dérapages extra-sportifs. A la recherche de temps de jeu et de confiance, Gareth Bale a décidé de s’exiler lors de l’été 2020. « Je pense que c'est toujours bon d'être dans une bonne ambiance. C'est la principale raison pour laquelle je suis allé à Tottenham, car je savais que ce serait un bon environnement pour moi. C'était une pause dont j'avais peut-être besoin à ce moment-là, et j'ai passé un bon moment avec les Spurs. Je pense que cela s'est vu lors de mon retour avec le Pays de Galles à l'Eur o » avait confié le joueur en septembre dernier lors d’un entretien accordé à la BBC . Mais sa relation avec José Mourinho n’a pas toujours été au beau fixe comme l’a reconnu son agent ce dimanche.

Le clan Bale se lâche sur les derniers mois compliqués de l'attaquant