50M€ : Le PSG tient sa meilleure recrue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis que Luis Enrique est arrivé sur le banc du PSG, les recrues se sont enchaînées à Paris, notamment durant l’été 2023. Un an et demi après sa signature, le technicien espagnol a d’ailleurs dévoilé le nom de sa recrue qui s’est le mieux adapté au projet parisien.

Depuis l'été 2023, le PSG a totalement fait évoluer son projet. Désormais, les Parisiens se tournent vers des joueurs plus jeunes et prometteurs, contrairement à précédemment lorsque les stars étaient ciblées. Par conséquent, l'effectif a été chamboulé pour répondre aux attentes de Luis Enrique qui estime qu'Ousmane Dembélé, arrivé pour 50M€, est la recrue qui répond le mieux à ses attentes, comme il l'a expliqué après le triplé de l'ancien Rennais à Brest (5-2).

Ekitike brille en Allemagne tandis que le PSG s'interroge... Luis Enrique a-t-il raté un talent ? 🤔

➡️ https://t.co/hVFeMHsRal pic.twitter.com/21CdejuWJe — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 2, 2025

Luis Enrique s'enflamme pour Dembélé

« La période dans laquelle se trouvait Ousmane était uniquement et exclusivement liée à sa capacité en tant que joueur de football. Actuellement, il déborde de confiance, ce qui contribue à faire de lui un joueur différenciant, notamment pour marquer des buts. Mais je crois sincèrement que notre unique objectif dans les matchs avec Ousmane Dembélé est qu'il puisse recevoir le plus grand nombre possible de ballons », lâche dans un premier temps l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«Il est la recrue qui aujourd’hui répond le plus à nos besoins»

« Où est l'espace ? Si l'espace se trouve à l'intérieur, Ousmane peut jouer à l'intérieur. S'il est à l'extérieur, nous utilisons Ousmane sur l'extérieur. Et si l'espace est en profondeur, il faut alors jouer dans la profondeur. C'est aussi simple que cela : il s'agit de chercher, au sein de notre équipe et de notre idée générale, où nous pouvons trouver nos meilleurs joueurs. Notre objectif premier avec Ousmane est de le voir toucher le plus de ballons possible. Il fait la différence et il est la recrue qui aujourd’hui répond le plus à nos besoins », ajoute Luis Enrique.