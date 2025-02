Dembélé - PSG : Un grand secret est révélé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la fin de l’année 2024, et encore plus depuis le 1er janvier 2025, Ousmane Dembélé est absolument intenable. Auteur d’un triplé en Ligue des champions contre Stuttgart, le numéro 10 du PSG a récidivé samedi à Brest, inscrivant un nouveau hat-trick. Une véritable métamorphose pour Ousmane Dembélé, mais Éric Rabesandratana a peut-être découvert son secret.

Depuis quelques semaines, Ousmane Dembélé est métamorphosé. L'ancien Rennais brille dans son nouveau rôle de numéro 9 comme en témoigne ses deux triplés consécutifs à Stuttgart puis à Brest. Mais pour Eric Rabesandratana, le joueur du PSG a également du évoluer sur le plan mental grâce à un coach.

«Je me demande s’il n’a pas pris un préparateur mental»

« Je trouve Ousmane Dembélé très calme et je me demande s’il n’a pas pris un préparateur mental tellement je le trouve serein », observe le consultant de La Chaîne L’EQUIPE et ancien capitaine du PSG dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.

«C’est un mec qui doit jouer à l’instinct»

« Il est moins feu follet, plus dans la maîtrise. C’est une grosse évolution et ça doit faciliter son efficacité en ce moment. C’est un mec qui doit jouer à l’instinct, être dans la maîtrise de ses qualités. Parfois, il est envahi dans la réflexion de ce qu’il doit faire et, aujourd’hui, j’ai l’impression qu’il a grandi de ce côté-là », ajoute Éric Rabesandratana.